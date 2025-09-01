پخش زنده
زندانی با همت هیأت مذهبی سفیدشهر آران و بیدگل از بند رها یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان و آران و بیدگل گفت:در اقدامی انساندوستانه همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) ۲ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد زندان کاشان باهمت اعضای هیأت قائمیه سفیدشهر آران و بیدگل آزاد شدند.
علی راحمی افزود: مشارکت هیأتهای مذهبی در آزادی زندانیان، علاوه بر برگزاری مناسبتهای مذهبی، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد و میتواند به ترمیم خانوادهها و بازگشت زندانیان به چرخه زندگی و تولید کمک کند.