مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سعید دارابی با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران در سال جاری پرداخت شده است، اظهار کرد: رقم پرداختی مطالبات گندمکاران ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ هزار تومان تاکنون بوده است.
وی با بیان اینکه روند پرداخت همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون ۲۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.به گفته مدیرکل غله لرستان، کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با قدردانی از تلاش و زحمات کشاورزان گفت: تلاش کردیم تا با پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران شرایط را برای تهیه نان مردم استان فراهم کنیم.