به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید دارابی با بیان اینکه ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران در سال جاری پرداخت شده است، اظهار کرد: رقم پرداختی مطالبات گندم‌کاران ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ هزار تومان تاکنون بوده است.

وی با بیان اینکه روند پرداخت همچنان ادامه دارد، گفت: تاکنون ۲۱۷ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. به گفته مدیرکل غله لرستان، کل مبلغ گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاری ۴۳ میلیارد تومان بوده است.