آماده‌سازی جامعه برای پذیرش امامت حضرت مهدی (عج) از اقدامات امام عسکری (ع)

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: یکی از کار‌های امام حسن عسکری (ع)، آماده‌سازی جامعه برای پذیرش امامت حضرت مهدی (عج) در سن پنج سالگی و ایجاد بستر مناسب برای دوران غیبت صغری و کبری بود.