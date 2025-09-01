بهگزارش خبرگزای صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله صفایی بوشهری به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در سخنانی به تبیین ابعاد زندگی مظلومانه و در عین حال بسیار اثرگذار آن حضرت پرداخت.
وی با بیان اینکه زندگی «امام حسن عسکری (ع) سراسر مظلومیت و غربت، اما دارای درایت آسمانی» بود، به شرح دوران زندگی کوتاه، اما پربار ایشان پرداخت و گفت: آن حضرت در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه متولد شد و مادر ایشان از زنان مدیر و مدبر و پدر بزرگوارشان امام هادی (ع) بود.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر، افزود: امام حسن عسکری (ع) در سن تنها دو سالگی به همراه پدر بزرگوارشان به دستور متوکل عباسی، خلیفه وقت به اجبار از مدینه به سامرا اعزام شدند و در حصر خانگی زیر نظر خلفای عباسی تحت محدودیت فوقالعاده قرار گرفتند. ایشان در سال ۲۵۴ هجری قمری و پس از شهادت امام هادی (ع) به امامت رسیدند و دوران شش ساله امامت خود را در شرایط خفقان بسیار شدید حکومت عباسیان سپری کردند.
وی با اشاره به تهاجم فرهنگی گسترده داخلی و خارجی علیه اسلام ناب در آن دوران، تأکید کرد: این امام همام با درایت الهی خود، «نهاد وکالت» و «سازمان وکالت» را که نیابت از ایشان داشت، در تمام سرزمینهای اسلامی ایجاد و توسعه داد و از این طریق مردم را در جغرافیای گسترده جهان اسلام هدایت میکرد.
آیتالله صفایی بوشهری از دیگر اقدامات برجسته امام یازدهم را «هدایت و حمایت از نخبگان فرهنگی جامعه» و «گسترش نهضت ثبت و تفسیر متون فاخر دینی و احادیث» برشمرد و یادآور شد: در آن دوران کتابهای بسیاری نوشته شد و فضای آموزشی توسعه پیدا کرد.
وی تصریح کرد: کار بزرگ دیگر آن حضرت، آمادهسازی جامعه برای پذیرش امامت حضرت مهدی (عج) در سن پنج سالگی و ایجاد بستر مناسب برای دوران غیبت صغری و کبری بود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به حدیثی گرانقدر از امام حسن عسکری (ع)، گفت: آن حضرت فرمودند: «دو ویژگی است که بالاتر از آن چیزی نیست؛ ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران دینی». ایمان به خدا یعنی انسان به منبع فیض الهی متصل باشد و دینی زندگی کند و از سوی دیگر در خدمت جامعه باشد.
وی افزود: همچنین هر کس حقوق برادران دینی خود را بشناسد و مراعات کند، نزد خدا دارای بالاترین مرتبه و منزلت است.