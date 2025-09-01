اعضایی که تمایل دارند والدین و فرزندان خود را به عنوان افراد تحت تکفل در بیمه تکمیلی ثبت نام کنند، باید مدارک مثبته تکفل را در سامانه صندوق اعتباری هنر بارگذاری نمایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، اعضایی که قصد دارند والدین خود را به عنوان افراد تحت تکفل ثبت‌نام کنند، لازم است مدارک مثبته‌ی تکفل را از طریق سامانه مربوطه بارگذاری کنند.

شایان ذکر است؛ ثبت‌نام والدینی که دارای بیمه پایه مجزا و یا بازنشسته ومستمری بگیر هستند، امکان‌پذیر نیست.

مطابق با ضوابط موجود، تعریف فرد تحت تکفل شامل افرادی است که به طور کامل تحت پوشش بیمه‌ای عضو اصلی قرار دارند و پوشش بیمه‌ای مستقل ندارند.

برای اعضای متأهل، همسر و فرزندان به عنوان افراد تحت تکفل قابل ثبت هستند. برای اعضای مجرد، با ارائه مستندات، امکان ثبت‌نام پدر و مادر وجود دارد.

در مورد فرزندان نیز شرایط زیر ملاک عمل است:

فرزند پسر: باید مجرد، فاقد شغل و زیر ۳۰ سال سن باشد.

فرزند دختر: باید مجرد و فاقد شغل باشد (محدودیت سنی ندارد).

فرزندان دارای معلولیت ذهنی یا جسمی: در صورت ارائه گواهی معتبر از سازمان بهزیستی، بدون محدودیت سنی امکان ثبت‌نام دارند.

صندوق اعتباری هنر با هدف کاهش دغدغه‌های درمانی جامعه فرهنگ و هنر کشور، ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی را از نیمه شهریورماه، از طریق پیام‌رسان اختصاصی صندوق هنر به نشانی honarcredit.ir/app و همچنین سایت صندوق Profile.honarcredit.ir آغاز می‌کند.