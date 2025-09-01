پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از افزایش ۱۵ درصدی تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عارف امرایی گفت: براساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان در مردادماه ۱۴۰۴، سه میلیون و ۱۸۷ هزار و ۶۹۰ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۵ درصد افزایش نسبت به ماه گذشته در سال جاری داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان ادامه داد: محورهای دارای بیشترین تردد در مرداد به ترتیب مربوطه به سه راهی چالانچولان - خرمآباد، خرمآباد - سه راهی چالانچولان و پلدختر - خرمآباد هستند.
امرایی تصریح کرد: سهم تردد پلاکهای غیربومی در مرداد به ترتیب مربوط به استانهای تهران ۱۸ درصد، خوزستان ۱۵ درصد و اصفهان ۸ درصد از کل ترددهای ثبت شده بوده است.
وی بیان کرد: از بین تمام ترددهای غیربومی ثبت شده در مردادماه ۱۵ درصد بین یک تا سه روز در استان اقامت داشتهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان اضافه کرد: براساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان در مرداد ماه ۱۴۰۴، استانهای تهران، مرکزی و قم بیشترین سهم مقاصد سفر را در استانها داشتهاند.
امرایی گفت: در یک ماه گذشته معادل ۲۳۰ هزار و ۸۶۰ مورد انواع تخلفات رانندگی توسط سامانههای ثبت تخلف استان ثبت شده است.