به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما بر اساس آخرین اعلام حکومت افغانستان شمار قربانیان زلزله این کشور به بالای ۸۰۰ نفر رسیده است.

دستور حکومت افغانستان مبنی بر بسیج امکانات دولتی برای کمک به زلزله زدگان

حکومت افغانستان دستور داد ارگان‌های دولتی مربوطه امکانات خود را برای کمک به زلزله زدگان استان‌های شرقی این کشور بسیج کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از کابل، حکومت افغانستان امروز در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و زلزله زدگان استان‌های شرقی این کشور اعلام کرد:به تمام ارگان‌های مربوطه حکومت افغانستان هدایت (دستور) داده می‌شود که خود را به مناطق آسیب دیده برسانند و برای کمک به آنها از همه امکانات خود استفاده کنند.

در این بیانیه از مردم افغانستان نیز خواسته شده است در زمینه‌های سرپناه، لباس، غذا و سایر خدمات مورد نیاز با زلزله زدگان همکاری کنند.

«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی حکومت افغانستان نیز امروز دریک نشست خبری در کابل گفت: به منظور رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزله شب گذشته در شرق این کشور، کمیته ویژه‌ای از سوی ملا «محمد حسن آخند» رئیس الوزراء حکومت افغانستان به ریاست وزیر توسعه روستایی این کشور ایجاد شده است.

مجاهد افزود: در گام اولیه، مبلغ صد میلیون افغانی (حدود یک و نیم میلیون دلار) برای کمک به زلزله زدگان اختصاص یافته است که براساس نیاز، کمک بیشتری نیز اختصاص خواهد یافت.

در زمین لرزه شب گذشته در استان‌های شرقی افغانستان هشتصد و دوازده نفر کشته و بیش از دو هزار و هشتصد نفر هم زخمی شدند.