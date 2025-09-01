رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی با ورود به بالی برای شرکت در اجلاس بین‌المللی «چاندی ۲۰۲۵» تاکید کرد که رویکرد وزارتخانه گسترش همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی و طراحی برنامه‌های مشترک هنری و فرهنگی است .

به گزارش خبرگزاری صداو سیما حجت‌الله ایوبی، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ با استقبال مقامات وزارت خارجه و فرهنگ اندونزی وارد جزیره بالی شد تا در اجلاس بین‌المللی چاندی ۲۰۲۵ با محوریت میراث‌فرهنگی، هنر روایت‌گری، دیپلماسی فرهنگی و نوآوری حضور یابد.

اجلاس چاندی ۲۰۲۵ به ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری اندونزی، از ۱۲ تا ۱۴ شهریور (۳ تا ۵ سپتامبر ۲۰۲۵) در بالی برگزار می‌شود و میزبان رهبران جهانی، وزرا، سیاست‌گذاران و فعالان صنایع‌فرهنگی و خلاق خواهد بود. این رویداد با هدف تقویت گفت‌و‌گو‌های بین‌المللی، توسعه همکاری‌های فرهنگی و بررسی رویکرد‌های نوآورانه برای پیشبرد فرهنگ و هنر شکل گرفته و اهمیت حیاتی فرهنگ را به‌عنوان پایه‌ای برای صلح، تاب‌آوری و توسعه پایدار در مواجهه با چالش‌های جهانی برجسته می‌کند.

افتتاح رسمی اجلاس توسط مقامات اندونزی انجام می‌شود و نشست وزیران و مقامات فرهنگی، فرصتی استراتژیک برای تبادل نظر درباره مسیر‌های راهبردی سیاست‌گذاری فرهنگی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد. گفت‌و‌گو‌های این اجلاس بر اهمیت بهره‌گیری از نوآوری و فناوری برای حفظ میراث‌فرهنگی، تقویت صنایع خلاق و ارتقای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و مشارکت‌های جهانی متمرکز خواهد بود.

ایوبی به محض ورود به بالی با معاون وزیر فرهنگ ونزوئلا دیدار کرد.

مقام ونزوئلایی با خوشحالی از حضور هیئت ایرانی سخن گفت و تاکید کرد: ما جز ملت‌هایی هستیم که از صمیم قلب ایران را دوست داریم و همواره در کنفرانس‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش کرده‌ایم کنار شما باشیم.

ایوبی نیز ضمن اشاره به روابط مستحکم فرهنگی و اقتصادی دو کشور، گفت: رویکرد ایران تقویت همکاری‌های فرهنگی و هنری با جهان است و ما قصد داریم با اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران و ونزوئلا را به جهانیان معرفی کنیم.

ایوبی همچنین به سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحت مدیریت دکتر صالحی‌امیری اشاره کرد و افزود: رویکرد وزارتخانه، گسترش همکاری‌های فرهنگی بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های تاریخی ایران و طراحی برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری است تا روابط دوستانه و صمیمانه با دیگر کشور‌ها تقویت شود.

وی ادامه داد: ایران با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی غنی خود می‌تواند میزبان شخصیت‌های برجسته و هنرمندان دیگر کشور‌ها باشد و زمینه تبادل تجربه در حوزه سینما و موسیقی فراهم شود. همچنین پروژه‌ای ارکسترال مشترک در نظر گرفته شده است که در جلسات آتی اجلاس عملیاتی خواهد شد.

حضور ایران در این اجلاس و تعامل مستقیم با مقامات فرهنگی دیگر کشورها، نمادی از تعهد کشور به توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فرهنگ و هنر است و فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران فراهم می‌آورد. برنامه‌های مشترک فرهنگی و هنری، تقویت دیپلماسی مثبت و تبادل تجربیات، پیام روشنی از نقش فعال ایران در پیشبرد فرهنگ و هنر جهانی ارائه می‌کند.