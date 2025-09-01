پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیسجمهور با حضور در سفارت یمن در تهران به شهدای کابینه یمن و مردم این کشور که در حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در دیدار با سفیر یمن در تهران با ابراز تسلیت و همدردی دولت و ملت ایران با مردم یمن در پی حادثه ناگوار حمله رژیم متجاوز صهیونیستی که به شهادت نخستوزیر و کابینه یمن منجر شد، گفت: مردم یمن نشان دادند که برای آرمانها و دفاع از مردم غزه آماده هزینه دادن هستند و پیروزی در مسیر حق همان وعده خداوند به آزادگان جهان است.
وی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی از همه خطوط قرمزی که حتی غربیها طراح آن بودند عبور کرده و هیچ تفاوتی بین رزمنده، کودک، دولتمرد و خبرنگار قائل نیست.
سفیر یمن در تهران نیز با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای حمایتهای همیشگی از مردم یمن در شرایط سخت، تصریح کرد: دشمن بزدل صهیونیستی به مقامات سیاسی و مردم حمله میکند، در حالی که دولتمردان یمن مشغول انجام وظایف عادی خود بودند.
وی تأکید کرد: این اقدام بزدلانه، مقامات سیاسی یمن را از مسیر حمایت از مردم مظلوم غزه باز نخواهد داشت و پس از انتخاب مجدد کابینه، دولت یمن بهصورت مستمر در حال ارائه خدمات به مردم است و هیچگونه خللی در این زمینه وجود ندارد.
عارف همچنین پس از این دیدار در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از آرمانهای اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی، حمایت از جنبشهای مردمی است که برای احقاق حق خود تلاش میکنند، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی تمامی مرزهای پذیرفتهشده بینالمللی را زیر پا گذاشته است. در غزه شاهدیم که این رژیم هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسد، خبرنگاران را بیهدف به شهادت میرساند و حتی به دولت قانونی یمن حمله کرده است.
معاون اول رئیسجمهور با حضور در سفارت یمن در تهران به شهدای کابینه یمن و مردم این کشور که در حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ادای احترام کرد.