پخش زنده
امروز: -
جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان و دستگرد فردا یازدهم شهریور قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: بهدلیل انجام تعمیرات فنی و بهروزرسانی شبکه توزیع گاز، جریان گاز در برخی از مناطق شهرهای اصفهان و دستگرد در روز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ بهصورت موقت قطع خواهد شد.
براساس این اطلاعیه، قطعی گاز در شهر دستگرد، جریان گاز در خیابانهای:شهید سلیمانی، بعثت، شهید بهشتی، مطهری و فرعیهای منتهی به آنهااز ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز شده و تا ۲۰:۰۰ شب ادامه خواهد داشت.
در شهر اصفهان نیز جریان گاز در ضلع غربی خیابان کاوه، از محدودهی حد فاصل بیمارستان سوانح سوختگی تا پل چمران و مسیرهای منتهی به خیابان دکتر شریعتی، از ساعت ۹:۰۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۶:۰۰ قطع خواهد بود.
از مشترکان درخواست شده تا در مدت قطعی، شیرهای گاز و وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند و همکاری لازم را با تیمهای اجرایی شرکت گاز بهعمل آورند.