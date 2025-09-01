پخش زنده
امروز: -
رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه جهانی تختجمشید نه تنها یک رویداد هنری فاخر، بلکه فرصتی راهبردی برای نمایش هویت تاریخی ایران، توسعه گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور به شمار میآید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی شفیعی شکیب، با استقبال از اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید، این رویداد را اقدامی فرهنگی، الهامبخش و راهبردی دانست که علاوه بر توسعه گردشگری، میتواند نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی ایران و تقویت روابط بینالمللی ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی که به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار می شود، افزود : بهعنوان رئیس جامعه تورگردانان ایران از برگزاری این رویداد ارزشمند در قلب تاریخ ایران استقبال میکنم و معتقدم این اقدام یک گام بزرگ و اثرگذار در مسیر ترویج فرهنگ و هنر و شناساندن میراث تاریخی کشورمان به جهان است.
رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت : برگزاری چنین برنامههایی اقدامی شایسته و قابل تقدیر است و امیدوارم شاهد افزایش این دست رویدادها در کشور باشیم؛ چراکه هنر زبانی جهانی است که میتواند فرهنگ و هویت تاریخی ما را به جهانیان معرفی کند.
رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به گستردگی آثار تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور تأکید کرد: ضروری است اینگونه رویدادهای هنری تنها به تختجمشید محدود نشود و در سایر استانها نیز برگزار شود تا فرصت معرفی گستردهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی ایران فراهم آید.
وی همچنین بُعد دیپلماسی فرهنگی این رویداد را برجسته دانست و افزود: برگزاری چنین برنامههای فرهنگی علاوه بر توسعه صنعت گردشگری، میتواند در رفع ایرانهراسی و خنثیسازی تبلیغات منفی علیه کشورمان نقشآفرین باشد. دعوت از سفرای کشورهای همسایه و رایزنان فرهنگی کشورهای مختلف برای حضور در این رویدادها میتواند سطح تعاملات فرهنگی و روابط بینالمللی ایران را ارتقا بخشد.
شفیعی شکیب با قدردانی از تلاش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سایر دستگاههای مسئول برای برگزاری این برنامه هنری، تأکید کرد: جامعه تورگردانان ایران آمادگی کامل دارد تا در اجرای چنین رویدادهای فاخر فرهنگی با هدف تقویت گردشگری و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی مشارکت کند.