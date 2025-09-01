توقف خاموشی برق، باکاهش دما

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با خنک شدن تدریجی هوا در کشور، کاهش مصرف و ناترازی‌ها، خاموشی‌های برق در استان متوقف می‌شود.