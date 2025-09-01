توقف خاموشی برق، باکاهش دما
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با خنک شدن تدریجی هوا در کشور، کاهش مصرف و ناترازیها، خاموشیهای برق در استان متوقف میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شاهپور رجایی بیان کرد: پیرو سیاستگذاریهای انجام شده وزارت نیرو و شرکت توانیر، در روزهای پیشرو و همزمان با تعدیل دما در سطح کشور و کاهش مصرف برق، به تدریج از ناترازیها و محدودیتهای اعمالی با اولویت استانهای گرمسیری کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امسال با موضوع ناترازی انرژی مواجه شدیم و دولت نا گزیر به اعمال خاموشیهای برق شد، افزود: برای مقابله به این مشکل، در استان بوشهر از ظرفیت تولید برق صنایع و تعطیلی دستگاههای اداری استفاده شد تا مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ادامه داد: همچنین بیش از ۸۰۰ مگاوات از ظرفیت برق مازاد تولیدی صنایع جنوب استان بوشهر استفاده شد.
وی اظهار کرد: برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، ۴.۵ مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در دولت چهاردهم را به ۶۰ مگاوات افزایش دادیم و ۱۱ هزار هکتار زمین برای ساخت نیروگاههای خورشیدی در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار داده شده است.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت خوبی که در استان بوشهر از نظر روزهای آفتابی وجود دارد، برای یک سال آینده هدف گذاری تولید ۷۶۰ مگاوات برق خورشیدی داریم.
رجایی یادآور شد: با توجه به خشکسالیهای پی در پی و مشکلات تامین برق در نیروگاههای برق آبی و حرارتی، نگاه دولت به سرمایه گذاری در تولید برق از انرژیهای تجدید پذیر مانند باد و خورشید است.