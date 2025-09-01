شهروند خبرنگار ما در پیامی از مسئولان خواسته تا پیرامون محاسبه حدود ۸۰ درصدی افزایش قیمت برق نسبت به سال قبل، توضیح دهند.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هزینه برق یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های اقتصادی برای صنایع، کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان خانگی است. این هزینه تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله میزان مصرف، تعرفه‌های تعیین‌شده، منابع تأمین انرژی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد. در سال‌های اخیر، تغییرات در زیرساخت‌های تولید و توزیع، بهینه‌سازی مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همگی نقش مهمی در تعیین هزینه‌های برق داشته‌اند.

از سوی دیگر، نوسانات قیمت سوخت‌های فسیلی و سیاست‌های حمایتی از انرژی‌های نو نیز تأثیر مستقیم بر هزینه نهایی برق دارند.

حالا شهروندخبرنگار ما در پیامی از افزایش بی رویه این هزینه بر روی قبوض برق گلایه کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام و عرض ادب

با وجود تاکید بر صرفه جویی در مصرف برق، متاسفانه در قبض اخیر برق صادر شده در منطقه ۲۲ تهران ۲ تخلف رخ داده و مبالغ قبض خانگی از ۵۰۰ هزار تومان تا ۸ میلیون تومان و بالاتر لحاظ شده و متاسفانه مثل سال گذشته در اداره برق منطقه کسی پاسخگو نیست.

اول آنکه سوابق پرداخت و قبض در تیرماه کلا از سامانه حذف شده و ثانیا هزینه محاسبه شده برای هر سطح از مصرف حدود ۸۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

لطفا بررسی و از مسئولان مطالبه پاسخگویی نمایید.