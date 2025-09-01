پخش زنده
رئیس رسانه ملی گفت: صداهایی که به دنبال ایجاد اختلاف میان دولت و رسانه ملی هستند، بیاثرند؛ چراکه رابطه دو طرف کاملاً صمیمانه، مستحکم و بر پایه همافزایی و همکاری متقابل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان جبلی با استقبال از حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید رئیس جمهور در میانه جنگ اخیر و روزهای نخست حمله دشمن به ساختمان شیشهای و پیگیریهای معاون اول رئیس جمهور در این خصوص گفت: در روزهای بعد از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به رسانه ملی و ساختمان شیشهای حمایت و همراهی رئیس جمهور، دولت و بویژه پیگیریها و پشتیبانی معاون اول رئیس جمهور برای ما دلگرمکننده بود.
وی افزود: در کنار حضور فعال نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حضور دولت و همه وزرا در صحنه چشمگیر بود و دولت تلاش کرد در کنار مردم با غیرت و شجاع، آرامش خاطر جامعه را فراهم کند.
رئیس رسانه ملی ضمن ستایش پایمردی و ایستادگی مردم عنوان کرد: با پیگیریهای روزانه شخص رئیس جمهور و معاون اول و حضور همه وزرا در صحنه، دشمن از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت ناامید شد و اداره روان عمومی و روحیه مردم نقشه دشمن را با شکست مواجه کرد.
جبلی از اهتمام رسانه ملی در آرامشبخشی جامعه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و پس از آن سخن گفت و افزود: دشمن تلاش میکند با ایجاد التهاب و جنگ روانی آرامش کشور را به هم بزند، اما دولت نشان داده با تمام توان در خدمت مردم است و این تلاش دشمن هم به نتیجه نخواهد رسید و ما هم در رسانه ملی انعکاس و ارائه خدمات دولت را وظیفه خود میدانیم.
رئیس رسانه ملی با اشاره به حمایت دولت از بازسازی ساختمان شیشهای عنوان کرد: با پیگیریهای دولت مصوباتی درخصوص بازسازی ساختمان شیشهای تعیین شده است، ضمن اینکه ما شرایط اقتصادی دولت و بودجه کشور را در این برهه درک کرده و تلاش میکنیم حداقل بار را بر دوش دولت داشته باشیم.
جبلی ساختمان شیشهای را نماد مقاومت مردم ایران دانست و گفت: ساختمان شیشهای متعلق به صداوسیما نیست، بلکه اکنون نهفقط نماد مقاومت رسانه ملی، بلکه نماد مقاومت مردم ایران است و بیش از آنکه جایگاهی محلی یا ایرانی داشته باشد به نمادی از مقاومت خبرنگاران شجاع در جهان تبدیل شده است.
وی در خصوص خطمشی دولت و رسانه ملی و صداهایی که با هدف اختلاف افکنی شنیده میشود، خاطرنشان کرد: صداهایی که با هدف شکافافکنی میان دولت و رسانه ملی بیان میشود، هرگز تاثیری در همکاری صمیمانه دو طرف نخواهد داشت، چراکه درعمل این رابطه کاملا مستحکم، نزدیک و در مسیر همافزایی است.
رئیس رسانه ملی وظیفه ذاتی رسانه را انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت دانست و یادآور شد: انعکاس مطالبات مردم از خدمتگزارانشان نیز در همین راستاست و رسانه به امانتداری خود پایبند است.