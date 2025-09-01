پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته فوتبال و فوتسال مجلس شورای اسلامی گفت: سلام نظامی بازیکنان تیم ملی فوتبال، پیوندی میان ورزش و مقاومت ملی ایجاد میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع با اشاره به سلام نظامی تیمهای ورزشی ایران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: سلام نظامی تیمهای ورزشی و ورزشکاران نشاندهنده درک عمیق آنها و نمادی از اتحاد و انسجام و عزت و اقتدار ملی است.
وی، این اقدام ورزشکاران را بسیار ارزشمند دانست و افزود: اخیرا این اقدام را بازیکنان تیم ملی فوتبال نیز انجام داده اند. آنها، نمایندگان ملت بزرگ ایران در میدان ورزش هستند و همه در یک جبهه واحد برای اعتلای ایران اسلامی تلاش میکنیم.
عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه سلام نظامی بازیکنان تیم ملی پیوند میان ورزش و مقاومت ملی را به تصویر میکشد، گفت: این حرکت، به جهانیان نشان میدهد که ملت ایران همواره در کنار ارزشهای خود ایستاده و فرزندان این سرزمین، چه در میدان جنگ و چه در میدان ورزش، هویت و غیرت ملی را پاس میدارند.
زارع تاکید کرد: افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی فقط یک مسئولیت ورزشی نیست بلکه یک وظیفه ملی و اخلاقی است. امیدوارم همه ورزشکاران ما در هر رشتهای، همین روحیه تعهد، احترام به شهدا و پایبندی به ارزشهای ملی را سرلوحه کار خود قرار دهند؛ پیام این اتحاد و همبستگی به دشمنان این است که همواره ملت ایران در کنار هم و پشتسر رهبر انقلاب و آرمانهای خود ایستادهاند.