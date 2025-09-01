خادمان و پیرغلامان حسینی فرهنگ عاشورا و اربعین را زنده نگه داشتهاند
شهردار منطقه یک تهران گفت: «ماههای محرم، صفر و اربعین حسینی تجلی ایثار، عشق و خدمت خالصانه است و خادمان و پیرغلامان حسینی مسیر ارادت به سیدالشهدا (ع) را برای عاشقان آن حضرت هموار میسازند.
هادی حق بین شهردار منطقه یک ، در این مراسم حضور گرم و فعال خادمان و پیرغلامان را در ماههای عزاداری که به شور حسینی پیوسته بود قابل ستایش دانست و افزود: ثواب تلاشهای خالصانه شما عزیزان نزد خداوند منان ثبت و ماندگار میشود.
این مراسم با اجرای صلوات خاصه امام رضا (ع) توسط خادمان آستان قدس رضوی ادامه یافت و از پیرغلامان پیشکسوت و موکبداران فعال شمیرانات از جمله حاج اکبر فروزش، حاج علی منابی، حاج اصغر قادری، حاج محمد فوقانی، حاج محمود سارنگ و همچنین موکبداران شاخص منطقه همچون سردار محمد هادی، یدالله زندگانی، فتحاللهزاده، سید رضا دماوندی، جلال فخرا و جمعی از علما و خادمان از جمله حججاسلام والمسلمین بشیر خیری، حاج حبیبالله مرزوقی، معزی، سالاری، چیذری و آزادپرور و خادمان موکب «محبانالرضا» شلمچه تقدیر شد.
این مراسم با پخش کلیپ، اجرای گروه سرود نوجوانان و مداحی ذاکران اهلبیت (ع) پایان یافت.