به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سمیه ملاحی گفت: بر اساس الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا فردا شرایط برای شکل‌گیری ناپایداری همرفتی فراهم است و افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد مورد انتظار خواهد بود.

وی افزود: روز چهارشنبه وضعیت جوی استان به نسبت پایدار بوده و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود. اما از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده با عبور امواج کم‌دامنه، کاهش نسبی دما، افزایش ابر و وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده به‌ویژه در نواحی کوهستانی و کوهپایه‌ای محتمل است.

ملاحی همچنین خاطرنشان کرد: در روز‌های آینده به واسطه وزش باد نسبتاً شدید، احتمال شکل‌گیری گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در استان وجود دارد.