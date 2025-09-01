پخش زنده
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، در پی وقوع زلزله در افغانستان، با ارسال پیامیبه رئیس جمعیت هلالاحمر افغانی، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان، آمادگی این جمعیت را برای اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام به شرح زیر است:
جناب آقای شیخ الحدیث شهابالدین دلاور
رئیس محترم جمعیت هلالاحمر افغانی
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلالاحمر افغانی ابلاغ مینماید.
با اندوه فراوان، از وقوع زلزله مهیب در ولایتهای ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان در شرق افغانستان مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و همچنین مصدومیت دهها نفر دیگر انجامیده است.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت هلالاحمر افغانی در غم از دست دادن جان با ارزش قربانیان، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میدارد.
در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیمهای امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام مینماییم.
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای جنابعالی و تمامی همکاران جمعیت هلالاحمر افغانی در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
دکتر پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران