به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور رده سنی زیر ۲۰ سال که از یکشنبه نهم شهریور شروع شده بود، امروز (دوشنبه دهم شهریور) با معرفی هشت تیم برتر پیگیری شد.

تیم‌های تهران الف و ب، گلستان الف و ب، هرمزگان الف، مازندران الف، خراسان رضوی الف و اصفهان به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

نتایج کامل دیدار‌های دومین روز مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان زیر ۲۰ سال کشور به قرار زیر است؛

تهران الف ۲ ـ گیلان صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۰)

گلستان ب ۲ ـ توابع تهران صفر (۲۱ بر ۱۵ بر ۲۱ بر ۱۰)

هرمزگان د صفر ـ تهران ب ۲ (۴ بر ۲۱ و ۷ بر ۲۱)

هرمزگان الف ۲ ـ خراسان شمالی صفر (۲۱ بر۱۶ و ۲۱ بر ۱۸)

مازندران الف ۲ ـ هرمزگان ب ۱ (۱۸ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۱)

خراسان رضوی الف ۲ ـ مرکزی صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۷)

قزوین یک ـ گلستان الف (۱۶ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۱۷ و ۱۴ بر ۱۶)

هرمزگان ج صفر ـ اصفهان ۲ (۲۰بر۲۲ و ۹ بر۲۱)