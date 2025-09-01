نهم ربیع‌الاول، روزی است که زمین بار دیگر به امید سپرده شد و آسمان به عهدی جاودانه لبخند زد، روزی که پرچم امامت به دستان آخرین ذخیره الهی سپرده شد تا وارث تمام رسالت‌ها و ولایت‌ها باشد.

این روز، روز آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان (عج) است؛ روزی که دل‌های عاشق، پیمان خویش را با ولی‌نعمت غایب از نظر، اما حاضر در دل‌ها، تجدید می‌کنند.

در این عید بزرگ، چشم به راه موعودی هستیم که عدالت را در پهنه گیتی خواهد گسترد و صلح و آرامش را به بشریت هدیه خواهد کرد.

نهم ربیع، یادآور این حقیقت است که انتظار، تنها نشستن و چشم به راه ماندن نیست، بلکه برخاستن، ساختن و آماده شدن برای یاری امام عصر (عج) است.