به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، وزیر امور خارجه اسلوونی گفت: هر روز در غزه بر اثر بمباران و گرسنگی عمدی، معادل یک کلاس دانش آموز جان خود را از دست می‌دهند.

ورود کمک‌های حیاتی به عمدی متوقف می‌شود و خانواده‌ها جلوی چشم جهان نابود می‌شوند. صلح نیازمند عدالت است، به همین دلیل علیه وزرای اسرائیلی تحریم اعمال و تجارت سلاح با آن را ممنوع کردیم. کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم و در مجمع عمومی سازمان ملل برای گسترش به رسمیت شناختن آن تلاش می‌کنیم. در حال بررسی پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری هستیم.