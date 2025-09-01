پخش زنده
وزیر امور خارجه اسلوونی با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در غزه اعلام کرد: پیوستن به شکایت از اسرائیل در دیوان بینالمللی را بررسی میکنیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، وزیر امور خارجه اسلوونی گفت: هر روز در غزه بر اثر بمباران و گرسنگی عمدی، معادل یک کلاس دانش آموز جان خود را از دست میدهند.
ورود کمکهای حیاتی به عمدی متوقف میشود و خانوادهها جلوی چشم جهان نابود میشوند. صلح نیازمند عدالت است، به همین دلیل علیه وزرای اسرائیلی تحریم اعمال و تجارت سلاح با آن را ممنوع کردیم. کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم و در مجمع عمومی سازمان ملل برای گسترش به رسمیت شناختن آن تلاش میکنیم. در حال بررسی پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری هستیم.