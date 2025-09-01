۱۳۳ طرح عمرانی و اقتصادی دیروز در کلاله به مناسبت هفته دولت به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۱۳۳ طرح عمرانی و اقتصادی به مناسبت هفته دولت در کلاله

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بهره برداری از مرکز جامع سلامت، آسفالت چند جاده روستایی، خانه بهداشت، کلنگ زنی چند مدرسه از مهمترین طرح های شهرستان کلاله در هفته دولت بود.

سید نجیب حسینی نماینده مردم شرق گلستان در این مراسم گفت:با توجه به وجود مشکل آب شرب؛ توانسته‌ایم برای مردم کلاله و بخش پیشکمر، موافقت تخصیص سالانه سهمیه ۹ میلیون متر مکعب آب از محل سد چلچای نرماب را به دست آوریم که کار مطالعاتی آن در حال انجام است.

وی گفت: تلاش داریم اعتبارات لازم برای طرح‌های عمرانی شرق گلستان؛ را از محل منابع ملی به دست آوریم تا شاهد رشد و توسعه و ارتقای شاخص‌های توسعه باشیم.