فرمانده انتظامی دلیجان از توقیف دو دستگاه خودرو سواری شوتی و کشف نزدیک به دو میلیارد ریال کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ جعفر اسکینی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان روز گذشته از تردد دو دستگاه خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در این محور مطلع شدند.

او افزود: بعد از ساعتی رصد خودرو‌های عبوری دو دستگاه خودروی شوتی مورد نظر شناسایی و با هوشیاری پلیس متوقف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان با اشاره به کشف ۲۵۴ جفت کفش و ۳۸۵ قلم لوازم آرایشی قاچاق در بازرسی از خودرو‌های توقیفی عنوان کرد: ارزش کالا‌های مکشوفه یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال توسط کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی ارزیابی شده است.

سرهنگ اسکینی در پایان خاطر نشان کرد: دو نفر راننده در این رابطه دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.