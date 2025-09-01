پخش زنده
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز عملیات اجرایی ساخت اورژانس جادهای روستای زبار با اعتبار بیش از ۱۵۷ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «غلامعباس حسینی» در آیین کلنگزنی ساخت ساختمان اورژانس جادهای روستای زبار با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی در مناطق کمبرخوردار گفت: عملیات ساخت اورژانس جادهای روستای زبار با مساحت ۳۱۱ مترمربع و اعتبار بیش از ۱۵۷ میلیارد ریال، در مدت ۶ ماه به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی، بهعنوان تأمینکننده بیش از ۷۵ درصد گاز کشور، ضمن ایفای نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، به تعامل صنعت با محیط پیرامون خود پایبند است و این طرح نمونهای از تلاش برای خدمت به مردم شهرستان عسلویه است، بیان کرد: این اورژانس جادهای در مسیر ارتباطی بیش از ۷ روستا قرار دارد و بهواسطه دسترسی سریع به خدمات اورژانسی، نقش مهمی در حفظ سلامت و جان ساکنان منطقه ایفا میکند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از هماهنگی و همکاری نزدیک با فرمانداری شهرستان عسلویه و برگزاری نشستهای تخصصی برای تسریع روند اجرایی طرح خبر داد.
ارتقا خدمات درمانی و افزایش امنیت جادهای در عسلویه
اسکندر پاسالار، فرماندار شهرستان عسلویه هم در این آیین با قدردانی از مشارکت موثر مجتمع گاز پارس جنوبی، بر اهمیت این طرح برای توسعه پایدار منطقه تأکید کرد و گفت: ایجاد ساختمان اورژانس جادهای در روستای زبار، نهتنها سبب ارتقا خدمات درمانی در این بخش میشود، بلکه گامی مهم در افزایش امنیت جادهای و کاهش حوادث رانندگی است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس و عبور محورهای مهم ارتباطی در این منطقه، تقویت امکانات اورژانسی میتواند جان بسیاری از هموطنان را در شرایط اضطراری نجات دهد و این موضوع نشاندهنده اهمیت ویژه این طرح است، تصریح کرد: مشارکت سازمانها و شرکتهای بزرگ مانند مجتمع گاز پارس جنوبی در توسعه زیرساختهای محلی، الگویی ارزشمند برای همکاریهای اجتماعی و اقتصادی است که باید در دیگر حوزهها گسترش یابد.
فرماندار شهرستان عسلویه تأکید کرد: این طرح در کنار سایر برنامههای توسعهای شهرستان گامی مؤثر در تحقق چشماندازهای توسعه سلامت و رفاه اجتماعی مردم منطقه خواهد بود.
کلنگ ساخت ساختمان اورژانس جادهای روستای زبار از توابع شهرستان عسلویه، با مشارکت مجتمع گاز پارس جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به زمین زده شد.