در راستای کنگره پنج و ۵۳۶ استان کردستان، اولین یادواره شهدای زن پیشمرگ مسلمان در مریوان با حضور خانوادههای معزز شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در این مراسم گفت: یادوارههای متعددی در چند روز آینده در همین راستا برگزار خواهد شد و هدف از این یادوارهها، انتقال فرهنگ جهاد، شهادت، ایثار و از خودگذشتگی به نسلهای آینده است.
سردار رضایی به اهمیت این مناسبتها تأکید و خاطر نشان کرد که دشمن همواره به دنبال فراموشی این یادوارهها و مناسبتهاست.
مسئول بسیج جامعه زنان کردستان هم اظهار کرد: پیش از برگزاری اجلاسیه یادواره شهدای زنان مراسمهای متعدد دیگری در سطح شهرستانهای این استان برگزار میشود.
سرکانی در ادامه افزود: شهرستان مریوان ۱۱۰ زن شهیده را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده که از این تعداد سه شهیده به عنوان پیشمرگ مطرح شده است.
این برنامه از پیش اجلاسیههای دومین کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان است که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.