به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جوین گفت: این بسته‌ها شامل حوله، صابون، مسواک، خمیر دندان، پودر رختشویی، نوار بهداشتی، شامپو، برس و دستمال کاغذی بود که بین ساکنان روستا‌های کروژده، زیرآباد، جزندر و خیرآباد شهرستان جوین توزیع شد.

شهرآبادی ادامه داد: هزینه مجموع این بسته‌ها در این مرحله ۵۰ میلیون ریال بود، که تاکنون چهار مرحله از این طرح در روستا‌های مختلف شهرستان جوین با شناسایی افراد کم برخوردار اجرا شده است.

وی همچنین به اجرای کاروان‌های سلامت این جمعیت اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶ کاروان سلامت در روستا‌های شمس‌آباد، جزندر، ابراهیم آباد، زیرآباد، دِلک‌آباد و منج‌شیرین خدماتی از جمله ویزیت رایگان، تست قند خون، سنجش فشارخون، توزیع دارو و آموزش‌های امدادی ارائه داده‌اند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جوین گفت: تاکنون ۳۲۰ نفر از ساکنان این روستا‌ها از خدمات کاروان سلامت هلال احمر شهرستان جوین بهره‌مند شده‌اند و افراد غربال شده‌ بعد از شناسایی به مراکز درمانی برای تشخیص کامل و بهیود معرفی شدند.