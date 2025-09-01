پخش زنده
امروز: -
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، پس از چهار روز برگزاری و استقبال چشمگیر مخاطبان،به ایستگاه آخر رسید و پایان یافت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما: به نقل از روابط عمومی نمایشگاه تهران،رویداد بزرگ نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، پس از چهار روز برگزاری و استقبال چشمگیر مخاطبان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پلیس راهور و صاحبان صنایع مختلف، به ایستگاه آخر رسید.
در طول روزهای برپایی نمایشگاه، سالنها و غرفهای محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه حمل و نقل و لجستیک بود. این استقبال به حدی بود که تردد داخل سالنهای نمایشگاه به سختی صورت میگرفت و داخل غرفهها نیز، مسولان شرکتها در حال گفتوگو با بازدیدکنندگان و عقد قردادهای تجاری بود.
در این مدت، چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای منطقه از جمله کشورهای پاکستان، هند و افغانستان، در نمایشگاه حضور یافتد و از غرفهها و سالنها بازدید کردند.
این هیئتها ضمن حضور در سالنها و غرفههای نمایشگاه و آشنایی با پیشرقتها و تولیدات شرکتهای ایرانی، با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع حمل و نقل و لجستیکی کشورمان وارد مذاکرات بازرگانی شدند.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی کشور (پلیس راهور) هم با حضور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، از ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته بازدید کرد. وی با حضور در سالنها و غرفههای نمایشگاه با شرکت کنندگان و صاحبان صنایع دیدار و گفتوگو در جریان پیشرفتها و مسائل و مشکلات حوزه تولیدات و خدمات صنعت حمل و نقل و لجستیک کشور قرار گرفت.
طی چهار روز برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته همچنین آقای درخشان، مدیر کل امور برقی سازی شهرداری تهران، آقای مسرور رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور، آقای شکری، دبیر ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری، آقای طرفه، مشاور وزیر راه و شهرسازی، آقای حاجی بیگلو، رئیس شورای عالی استانها و آقای جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از غرفهها و سالنهای نمایشگاه بازدید و در جریان پیشرفتهای این صنعت قرار گرفتند.
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در شش محور کلیدی شامل: شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد.
این نمایشگاه با حضور ۱۰۵ شرکت در سالنهای ۶،۷،۸-۹، ۱۰، ۲۷ و در فضایی بالغ بر ۹هزارو ۷۵۰ متر مربع فضای سرپوشیده و ۷۲۰ متر مربع فضای باز برپا شده بود.
علی محتشم رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران گفت: در این دوره از نمایشگاه بخشهای مختلفی از جمله بخش نوآوری و فناوریهای پیشرفته، بخش تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، بخش صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاههای آموزشی، هاب رسانه و مستند سازی، پنلها و نشستهای تخصصی به عنوان بخش اصلی و هسته اصلی نمایشگاه در نظر گرفته شده بود.
رییس ستاد برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران در خصوص ارائه نیازهای فناورانه فعالان این صنعت گفت: در بخش رویدادهای نوآورانه، آخرین نوآوریهای این حوزهها ارائه و برای رویدادها، فضاهای خاصی در یکی از سالنهای اصلی در نظر گرفته خواهد شد. یکی دیگر از قسمتهای نمایشگاه، استیج نوآوری نمایشگاه است، که در آن آخرین نوآوریهایی که در این صنعت و در نمایشگاه حضور دارند و یا خارج از نمایشگاه هستند جهت ارائه دعوت شده بودند.