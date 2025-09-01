پخش زنده
امروز: -
انتهای غربی بزرگراه شهید خرازی در شبهای دوشنبه و سه شنبه دهم و یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۲۲ لغایت ۸ صبح روز بعد بعلت انجام عملیات نصب عرشه فلزی پل دوربرگردان غیر همسطح مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از پلیس راهور پایتخت، سرهنگ مصطفی زینی وند گفت: هر دو مسیر این بزرگراه در زمان اجرای عملیات عمرانی فوق الذکر مسدود میشود، ادامه داد: مقاطعی که در حوزه استحفاظی پلیس راهور تهران بزرگ است و محدودیت تردد در آنها اعمال میشود و مسیرهای جایگزین بشرح است.
۱- مسیر تندرو شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی در محدوده ورودی تونل s۲۰ مسدود میشود. مسیر جایگزین به سمت غرب، ورود به تونل s۲۰ به سمت جنوب تا بزرگراه شهید همدانی است.
۲- خروجی کندرو شمالی بزرگراه شهید خرازی به تندرو شرق به غرب بزرگراه شهید خرازی مسدود میشود و جریان ترافیک از طریق زیر گذر پادگان شهید محمدی به سمت بزرگراه شهید خرازی غرب به شرق و سپس به بلوار شهید اردستانی به سمت جنوب هدایت میشود.
۳- ورودی به بزرگراه شهید خرازی غرب بعد از پمپ بنزین غدیر مسدود میگردد و وسایل نقلیه عبوری از طریق زیرگذر پادگان شهید محمدی و بزرگراه شهید خرازی به سمت شرق تا بلوار شهید اردستانی هدایت میشوند.
وی در ادامه اضافه کرد: مسیر روستای ازگی، پمپ بنزین غدیر، پادگان شهید محمدی و بیمارستان در حال احداث شماره ۲ شریعتی، مسدود نشده و از کندرو شمالی امکان ورود به این موقعیتها وجود داشته و مسیر خروجی نیز، از طریق زیرگذر پادگان شهید محمدی فراهم است.
رییس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان عبوری از این مسیر درخواست کرد؛ حتما با توجه و تمرکز بیشتر به جلو و رعایت سرعت مطمئنه حرکت کنند و از توقف در پشت مقاطعی که محدودیت و ممنوعیت تردد اعمال میشود اجتناب کرده تا حادثهای ایجاد نشود.