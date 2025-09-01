به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهداد سلیمی، سرمربی و کادرفنی تیم ملی وزنه برداری ایران، فهرست مردان وزنه‌بردار اعزامی به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ فورده نروژ را اعلام کرد.

۱. عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم)

۲. امیرمحمد رحمتی (دسته ۸۸ کیلوگرم)

۳. ایلیا صالحی پور (دسته ۸۸ کیلوگرم)

۴. علی عالی پور (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۵. علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم)

۶. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۷. مهدی کرمی (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۸. ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۹. علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

۱۰. آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

رقابت‌های جهانی وزنه برداری ۲۰۲۵ از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می‌شود.