وزارت نفت اعلام کرده صنعت نفت ایران تا پایان امسال بیش از ۳.۷ میلیارد یورو طرح راهبردی در زمینه ارتقای ظرفیت تولید و فرآورش نفت و گاز را به بهره‌برداری می‌رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما زنجیره صنعت نفت باید به‌صورت یکپارچه توسعه یابد تا با استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود، بالاترین ارزش افزوده برای کشور ایجاد شود. با این حال تا زمانی که بخش بالادست صنعت نفت وظیفه افزایش تولید نفت و گاز را انجام ندهد، در بخش پایین‌دست خوراکی برای توسعه وجود نخواهد داشت، البته باید بر این نکته تأکید داشت که توجه به توسعه در بالادست صنعت نفت همان‌قدر اهمیت دارد که تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دست این صنعت مهم است.

وزارت نفت دولت چهاردهم نیز با هدف ثروت‌آفرینی و توسعه صنعت از همان روز‌های ابتدایی، تکمیل پروژه‌ها و تعریف طرح‌های جدید را در دستور کار قرار داد. با این اقدام‌ها، وزارت نفت تا پایان امسال مجموعه‌ای از پروژه‌های کلیدی انرژی در بخش بالادست را با سرمایه‌گذاری بیش از ۳.۷ میلیارد یورو به بهره‌برداری می‌رساند. این پروژه‌ها افزایش تولید نفت و گاز را هدف قرار داده‌اند.

بر این اساس شرکت ملی نفت ایران ۲۸ پروژه به ارزش ۳.۷ میلیارد یورو در دستور کار دارد و افزایش ظرفیت تولید و فرآورش نفت ایران را رقم خواهد زد. ازجمله این پروژه‌ها، راه‌اندازی ردیف سوم ایستگاه تزریق گاز گچساران و تکمیل احداث ایستگاه تزریق گاز بی‌بی حکیمه برای تثبیت تولید نفت است. افزون بر این، ردیف سوم ایستگاه تقویت فشار گاز رگ سفید-۱ نیز تا اسفند ۱۴۰۴ راه‌اندازی می‌شود.

همچنین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، میدان گازی خارتنگ را با هدف تولید ۴ میلیون مترمکعب در روز تا اسفند راه‌اندازی می‌کند. مراکز تقویت فشار گاز هما و دهلران به‌ترتیب با هدف تولید بیش از ۵ و ۴ میلیون مترمکعب در روز به علاوه مرکز تفکیک تابناک تا شهریور و طرح توسعه میدان گازی توس تا آذر امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

شرکت نفت فلات قاره ایران نیز پروژه گازرانی درود را با هدف افزایش تولید نفت به مقدار ۹۱۰۰ بشکه در روز تا مهر و خط لوله ابوذر را با تثبیت تولید ۷۰ هزار بشکه نفت در روز تا بهمن امسال تکمیل می‌کند. این شرکت نصب سکو‌های میدان نفتی رشادت را تا اسفند و احداث خط لوله ۳۰ اینچ سلمان سیری را تا آبان امسال به پایان می‌رساند.

به همین ترتیب شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، فاز یک آزادگان جنوبی را با ۱۹ چاه جدید، ۱۸ پمپ درون‌چاهی و واحد فراورش مرکزی با هدف افزایش تولیدنفت به میزان ۴۳ هزار بشکه در روز و افزایش ظرفیت فرآورش نفت به میزان ۸۰ هزار بشکه در روز، تا اسفند امسال راه‌اندازی می‌کند.

از جمله پروژه‌های شرکت نفت و گاز پارس نیز نصب و راه‌اندازی گوی شناور در پایانه نفتی جاسک، بهره‌برداری از طرح توسعه بندر خدماتی سیراف، تکمیل حفاری و راه‌اندازی چاه‌های اینفیل پارس جنوبی (۵ چاه) با هدف افزایش برداشت گاز به مقدار ۶ میلیون مترمکعب در روز و تکمیل حفاری ۱۸ چاه باقی‌مانده در پارس جنوبی با هدف افزایش تولید گاز به مقدار ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است که تا پایان امسال تکمیل می‌شود.

همچنین در حوزه بهداشت و درمان، بیمارستان ۶۴ تختخوابی گچساران، بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی آبادان و اورژانس اهواز امسال به بهره‌برداری می‌رسند. این پروژه‌ها، از کاهش گاز‌های مشعل تا ارتقای زیرساخت‌ها، نشان‌دهنده تمرکز ایران بر پایداری و تاب‌آوری انرژی است و انتظار می‌رود تا پایان سال اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی قابل‌توجهی به همراه داشته باشند.