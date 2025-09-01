پخش زنده
مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی گفت: عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با تکیه بر توان متخصصان داخلی، ۱۵ روز زودتر از زمانبندی اولیه با موفقیت به پایان رسید و ردیفهای گازی وارد مدار تولید شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی احمدی با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی امسال از ۱۸ مرداد آغاز شد و در ۲۱ روز با تمرکز ویژه بر برج احیا ردیف اول انجام گرفت، بیان کرد: این اقدام سبب تضمین تولید پایدار گاز در فصل سرد و پشتیبانی از بازار داخلی و صادراتی میشود.
وی با اشاره به اینکه در جریان این تعمیرات، اقدامهای کلیدی مانند تعویض لاین بخار برگشتی، بازبینی تجهیزات حیاتی برقی و بهروزرسانی بسترهای مولکولارسیو انجام شد، افزود: همچنین استفاده از فناوریهای نوین در بازرسی و تخلیه مواد شیمیایی دقت و سرعت عملیات را افزایش داد.
مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی تصریح کرد: تمامی مراحل تعمیرات در دو شیفت کاری، از سوی نیروهای متخصص بومی و با رعایت دقیق اصول ایمنی انجام شد. بهطوریکه هیچ حادثهای گزارش نشد. این موفقیت حاصل تعهد، همدلی و روحیه جهادی کارکنان است که الگویی برای کل صنعت گاز کشور خواهد بود.