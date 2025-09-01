پخش زنده
تیمهای والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و قهرمانی آسیای مرکزی آماده میکنند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۱۵ تا ۱۸ مهر و رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان ۲۳ تا ۲۷ مهر، دو رویداد پیش روی ملیپوشان ساحلی ایران است.
بر اساس برنامه اعلام شده کمیته ساحلی، یک تیم از ایران در قهرمانی جهان و چهار تیم کشورمان در قهرمانی کاوا شرکت خواهند کرد.
به همین منظور و برای آمادهسازی تیمهای زیر ۲۱ سال والیبال ساحلی ایران، نخستین اردوی آماده سازی این تیمها یکم تا هشتم شهریور در تهران برگزار شد.
مرتض کردیان (سمنان)، امیر علی قلعه نوی (خراسان رضوی)، حبیب ناصری (هرمزگان)، حبیب اکبرزاده (تهران)، محمدرسول بستگانی (هرمزگان)، امیرعلی خواجه وند (مازندران)، مهدی صالحی (آذربایجان شرقی) و پویا طالبی فر (هرمزگان) بازیکنان شرکت کننده در این اردو بودند که تمرینات خود را زیر نظر عبدالرئوف بستگانی (سرمربی) و مرتضی احمدی پوربندری به عنوان مربی پیگیری کردند.
اردوی دوم این تیمها نیز ۱۳ تا ۲۰ شهریور در کمپ تیمهای ملی والیبال ساحلی فدراسیون در مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری میشود که هدف آن افزایش آمادگی جسمانی، تمرکز روی هماهنگی تیمی و تاکتیکها است که این اردو همراه با بازیهای تدارکاتی خواهد بود.
همچنین سومین مرحله تمرینات تیمهای والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال ایران قرار است در مناطقی با ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا برگزار شود که تمرکز اصلی این اردو سازگاری با شرایط ارتفاع و مرور تاکتیکها خواهد بود.
زمان و مکان اردوی سوم تیمهای والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال متعاقبا اعلام خواهد شد.