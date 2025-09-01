

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر حسین سیمایی صراف امروز (دوشنبه) به همراه تعدادی از معاونان وزارتخانه و همراهی علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران از مجتمع اساتید سرو محل شهادت شهید طهرانچی بازدید کرد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جریان این بازدید ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای مقاوم سازی خانه‌های مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر به نیازهای تعدادی از شهروندان ساکن در این منطقه نیز پاسخ داد.

سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری نیز ضمن تشکر از شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص اقدامات صورت گرفته طی این مدت، ضمن ابراز رضایت از خدمات صورت گرفته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را، مرکزی موفق و موثر برای ساماندهی و هماهنگی شهروندان برای افزایش رضایت مندی در جنگ معرفی کرد و دستوراتی را برای ارتقای کمک به خانواده‌های ساکن در برج و محل اصابت صادر کرد.

مجتمع کوی اساتید سرو ، محل شهادت شهید طهرانچی و ۱۵ شهروند بی گناه دیگر بود که در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ مورد اصابت موشکی رژیم صهیونسیتی قرار گرفت.