به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اعلام کرد که در روز دوشنبه دهم شهریور، مصادف با سالروز شهادت امام یازدهم، ۳۸۷ نفر از اهداکنندگان خون در دو مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان و پایگاه انتقال خون کاشان شرکت کردند و از این تعداد، ۳۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کیان دهراب‌پور اشاره کرد که ذخیره خون استان اصفهان در حال حاضر برابر با ۲۶۶۱ واحد است که معادل ۶/۵۴ روز ذخیره به شمار می‌آید. در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون برای تأمین نیاز‌های بیماران با توجه به شرایط بهداشتی و درمانی حداقل هشت روز است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از مردم استان خواست با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون در سطح استان، یاریگر بیماران نیازمند در مراکز درمانی باشند.