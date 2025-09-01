اجلاسیه ائمه جمعه گیلان در رحیم آباد رودسر اجلاسیه ائمه جمعه گیلان در رحیم آباد رودسر اجلاسیه ائمه جمعه گیلان در رحیم آباد رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی در اجلاسیه ائمه جمعه گیلان در رحیم آباد، گفت: امام راحل عظیم الشان در مقابل همه ابرقدرت‌های شرق و غرب ایستاد و امروز ائمه جمعه و روحانیت وارث این برنامه‌ها هستند و این مسیر را با قوت ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه امام بذر انقلاب شکوهمند اسلامی را کاشت، افزود: این بذر به فضل الهی امروز به درختی تنومند تبدیل شده و باید با جانفشانی، اجازه ندهیم دشمنان این درخت برومند را از ما بگیرند.

استاندار گیلان هم در این اجلاسیه با بیان اینکه دشمنان درصدد ایجاد تفرقه در جامعه هستند، گفت: آنان با شایعه و تفرقه افکنی، درصدد ناامن جلوه دادن کشور در عرصه‌های گوناگون هستند.

هادی حق شناس افزود: البته ملت بصیر ایران توجهی به این شایعات نکرده و در عرصه‌های گوناگون، به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه به دشمنان ثابت کردند که همواره پشتیبان کشور و ولایت فقیه هستند.