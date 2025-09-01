شاهین شهبازی، فوق‌تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد بالغین و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، موفق به کسب مدال طلا در رویداد بین‌المللی انجمن مخترعین سوئیس و لهستان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های مخترعان و نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و اختراعات لهستان، هر ساله با حضور نوآوران و مخترعان کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

ایفیا به عنوان سازمان جهانی غیردولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات، مأموریت خود را توسعه دانش، ترویج فرهنگ نوآوری و تسهیل تبدیل ایده به ثروت معرفی کرده است. نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و اختراعات لهستان نیز بستری برای معرفی اختراعات و دستاورد‌های فناورانه به بازار جهانی به شمار می‌رود.

کسب مدال طلا در این رویداد معتبر به همت دکتر شهبازی که دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایلام و از فناوران مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه است؛ نشان‌دهنده توانمندی بالای محققان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی عنوان شده است.