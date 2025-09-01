\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u06a9\u0631\u0650 \u062e\u062f\u0645\u062a \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0631\u063a\u0644\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0627 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u062f\u0631 \u062a\u06a9\u06cc\u0647 \u0642\u062f\u06cc\u0645 \u0646\u06cc\u0627\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\n\u00a0