محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ژوئن، در اجلاس امروز سازمان همکاری شانگهای با همراهی آشکار هند، رنگ و بوی تازهای به مواضع جمعی این سازمان بخشید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رسانههای هند اعلام کردند: در این نشست، اعضا حملات اسرائیل به پایگاههای نظامی ایران و حملات هماهنگ آمریکا به سه مرکز هستهای این کشور را اقدامی تهدیدکننده برای صلح و امنیت جهانی دانستند. موضعی که با واکنش گسترده تحلیلگران بینالمللی همراه شد.
هند که در بیانیه پیشین ماه ژوئن سکوت کرده بود، این بار در کنار دیگر کشورها به صراحت از تهران حمایت کرد. کارشناسان روابط بینالملل این تغییر رویکرد دهلینو را واکنشی به تعرفههای سنگین دولت ترامپ و فشارهای فزاینده واشنگتن میدانند. به باور آنان، دهلینو با امضای این بیانیه نشان داد که در صورت تشدید فشارها، قادر است مواضعی مستقل و راهبردی در عرصه جهانی اتخاذ کند.
در بخش دیگری از بیانیه پایانی، کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حمله تروریستی پهلگام در ایالت جامو و کشمیر هند را محکوم کردند و بر تعهد مشترک خود برای مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و جداییطلبی تأکید ورزیدند؛ موضوعی که در حضور هیئت پاکستانی، یک موفقیت دیپلماتیک برای هند تلقی شد. اجلاس شانگهای نه تنها عرصه محکومیت اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران بود، بلکه فرصتی برای هند فراهم آورد تا استقلال عمل خود در سیاست خارجی را به نمایش بگذارد.