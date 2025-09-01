پخش زنده
روئینگ سوار مهابادی نائب قهرمان آسیا شد. .
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد با اشاره به نایب قهرمانی روئینگ سوار مهابادی در مسابقات آسیایی گفت: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی در فینال روئینگ دونفره جوانان نشان نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین کسب کرد.
نوروز علیمردان افزود: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی و بهراد لگارینژاد در فینال روئینگ دو نفره جوانان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایپه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و نشان نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین بدست آوردند.
علیمردان اظهارکرد: در این رقابتها که دیروز ۹ شهریور ماه در شنیانگ چین برگزار شد، نماینده کشور چین تایپه به مقام نخست رسید و چین سوم شد.
وی گفت: طاهرکبوتری مربی مهابادی هدایت تیم ملی جوانان را در این دوره از مسابقات به عهده داشت.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اضافه کرد: هیئت قایقرانی مهاباد درسد مهاباد، میزبان چندین دوره اردوهای آماده سازی تیم ملی بزرگسالان و جوانان ایران برای حضور موفق در این مسابقات و بازیهای آسیایی بود