به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد با اشاره به نایب قهرمانی روئینگ سوار مهابادی در مسابقات آسیایی گفت: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی در فینال روئینگ دونفره جوانان نشان نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین کسب کرد.

نوروز علیمردان افزود: مانی رحمانی ملی پوش شایسته مهابادی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال روئینگ دو نفره جوانان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایپه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و نشان نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در شنیانگ چین بدست آوردند.

علیمردان اظهارکرد: در این رقابت‌ها که دیروز ۹ شهریور ماه در شنیانگ چین برگزار شد، نماینده کشور چین تایپه به مقام نخست رسید و چین سوم شد.

وی گفت: طاهرکبوتری مربی مهابادی هدایت تیم ملی جوانان را در این دوره از مسابقات به عهده داشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اضافه کرد: هیئت قایقرانی مهاباد درسد مهاباد، میزبان چندین دوره اردو‌های آماده سازی تیم ملی بزرگسالان و جوانان ایران برای حضور موفق در این مسابقات و بازی‌های آسیایی بود