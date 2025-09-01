تیم ملی فوتبال ایران در دومین گام از مسابقات کافا در دیدار مقابل هند به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۱۰ شهریور دومین بازی خود در گروه B مسابقات کافا ۲۰۲۵ را در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان مقابل هند برگزار کرد.

این بازی با گل‌های امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۶۰، علی علیپور در دقیقه ۸۹ مهدی طارمی در دقیقه ۳+۹۰ سه بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید تا ایران با ۶ امتیاز صدرنشین گروه بماند.

پیام نیازمند، امین حزباوی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، محمد نادری (۴۶_ ابوالفضل جلالی) رامین رضاییان، امید نورافکن، روزبه چشمی، مهدی هاشم نژاد (۷۳_علیرضا جهانبخش)، مهران احمدی (۴۶_ علی علیپور) امیرحسین حسین‌زاده و مجید علیاری (۷۳_ مهدی طارمی) برای ایران در این مسابقه که ایلگیز تانتاشف ازبکستانی قضاوت آن را برعهده داشت، به زمین رفتند.