مخالفان پناهندگان در انگلیس، در حالی که صورت خود را با صورتک (ماسک) میپوشانند، به محلهای اقامت موقت پناهجویان یورش میبرند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مخالفت با پناهندگان به انگلیس، روز به روز بیشتر و خشنتر میشود.
روزنامه گاردین نوشت روز شنبه این هفته، شماری از مردانی که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند تلاش کردند وارد محلی در لندن شوند که شماری از پناهندگان، تا تعیین تکلیف، به صورت موقت در آن اقامت دارند. در ماههای اخیر، مخالفان پناهجویان در انگلیس، تظاهرات فراوانی در برابر شماری از محلهایی که پناهندگان در آنها اسکان یافتهاند، سامان دادهاند.
تعدادی از گروههای هوادار حقوق بشر نیز با برگزاری تظاهرات، از ورود پناهجویان به انگلیس حمایت میکنند که گهگاه در میان این دو گروه، برخوردهایی نیز صورت میگیرد که به دخالت پلیس میانجامد. دولت انگلیس هفته گذشته توانست در دیوانعالی این کشور، مجوز قانونی تداوم اسکان پناهندگان را در محلهای تعیین شده به دست آورد.
دادگاهی در انگلیس قبلا رای داده بود به علت تظاهرات مخالفان، وزارت کشور انگلیس باید پناهجویان را از محل اقامتشان در شهر "اپینگ" (Epping) در استان "اسکس" (Essex) خارج کند.
به نوشته روزنامه گاردین، اوایل این هفته نیز در برابر محلهای اقامت موقت پناهجویان در لندن، ابردین، گلاسستر و اسکس، تظاهرات مخالفان پناهندگان برگزار شد. این روزنامه نوشت پلیس لندن در تظاهرات این هفته، ناچار شد ۵ نفر از مخالفان پناهجویان را به اتهام اعمال خشونت و بر هم زدن نظم عمومی، بازداشت کند.