به گزارش خبرگزاری صدا وسیما گازهای مشعل روزگاری یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های مناطق نفتی و گازی ایران بودند؛ شعله‌هایی بلند و کوتاه که در کنار تأسیسات نفتی چشم هر رهگذری را به خود جذب می‌کردند. هرچند این مشعل‌ها نمای زیبایی داشتند، اما آلودگی‌های زیست‌محیطی زیادی ایجاد کرده و منابع انرژی کشور را هدر می‌دادند. با پیشرفت فناوری و توسعه زیرساخت‌ها، این گازها به جای سوزانده شدن، جمع‌آوری شدند. در ایران نیز طی چند سال اخیر، پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل در دستور کار قرار گرفته تا افزون بر کاهش ناترازی انرژی، به حفظ محیط زیست کمک کند.

در سال‌های اخیر طرح‌های متعددی برای کاهش انتشار این گازها اجرا شده است، اما همچنان بخش قابل توجهی از آن‌ها سوزانده می‌شود. اکنون وزارت نفت دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده تا فرآیند سوزاندن گازهای مشعل را متوقف کند. در این مسیر طرح‌های بلندمدت وزارت نفت با محوریت احداث واحدهای ان‌جی‌ال و بهسازی پالایشگاه‌های گازی، ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

این طرح‌ها با ظرفیت کلی ۱۶.۵ میلیارد مترمکعب در سال (معادل ۴۵.۴ میلیون مترمکعب در روز) طراحی شده‌اند و با تکمیل طرح‌های بلندمدت تا سال ۱۴۰۷، ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل به ۵۵ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، در این میان طرح‌های کوتاه‌مدت نیز با ظرفیت ۴.۴ میلیارد مترمکعب در سال (۱۲ میلیون مترمکعب در روز) از طریق فروش گازهای مشعل، به پیشبرد این اهداف کمک می‌کنند.

دستاوردهای ملموس؛ از شروع تا امروز

در حالی که در ابتدای کار دولت چهاردهم، ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل ۹.۳ میلیون مترمکعب در روز بود، با بهره‌برداری فاز نخست جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون، کاهش گازهای مشعل پالایشگاه‌های پارس جنوبی و بهره‌برداری از ان‌جی‌ال۳۱۰۰ دهلران ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل به ۱۹.۹ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

وزارت نفت، بخش خصوصی را به میدان آورده است و تاکنون ۷ پروژه با ظرفیت ۶۰ میلیون فوت‌مکعب در روز با همکاری این بخش راه‌اندازی شده و ۹ پروژه دیگر با ظرفیت ۱۱۸ میلیون فوت‌مکعب در روز در حال اجراست، همچنین ۴ پروژه با ظرفیت ۲۰ میلیون فوت‌مکعب در روز در مرحله انعقاد قرارداد هستند.

افزون بر این وزارت نفت قصد دارد تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مزایده‌ای برای واگذاری یک میلیارد فوت‌مکعب در روز گاز مشعل در ۴۵ نقطه برگزار کند؛ گامی که می‌تواند تحولی بزرگ در این حوزه رقم بزند.

تعهدی سبز برای آینده‌ای روشن

جمع‌آوری گازهای مشعل نه‌تنها از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای گامی بزرگ در مسیر حفاظت از محیط‌زیست است. این تلاش‌ها، صنعت نفت ایران را به سوی توسعه پایدار هدایت و جایگاه آن را در منطقه و جهان تقویت می‌کند. دولت با این دستاوردها نشان داده که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه، آینده‌ای پاک‌تر و پررونق‌تر ساخت.