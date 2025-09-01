به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان پرنیا ایمانی قهرمان زنجانی و سها فخری در فینال دونفره جوانان بانوان در رقابت با حریفانی از ژاپن، هنگ کنگ، کره، چین تایپه و ویتنام با ثبت زمان ۷:۱۲.۹۸ سوم شدند و مدال برنز این دوره از مسابقات را کسب کردند. در این رقابت نماینده کشور ویتنام و هنگ‌کنگ اول تا دوم شدند

این مسابقات برای دیگر ملی‌پوشان کشورمان نیز ادامه دارد.

گفتنی است بهناز مرادخانی مربی توانمند زنجانی هدایت تیم ملی بانوان رو در این دوره از مسابقات بر عهده دارد.