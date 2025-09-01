پخش زنده
رئیس هیئت شمشیربازی استان یزد از کسب رتبه نخست از میان ۳۰ هیات مختلف مناطق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علیرضا آسایش گفت: ارزیابی هیاتهای شمشیربازی استانها همه ساله بر اساس شاخصهای مختلف فنی و فرهنگی، برگزاری مسابقات، اردوها، میزبانیها، اعزامها، امور مالی، جذب اعتبارات، کسب مدالها و امور رسانهای توسط فدراسیون انجام میشود.
وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی انجام گرفته اخیر، هیئت شمشیربازی استان یزد با کسب ۹۳۷ امتیاز از یک هزار امتیاز کل تعیین شده، با کمال افتخار رتبه نخست کشور را کسب کرد.
رئیس هیئت شمشیربازی افزود: بعد از یزد، هیئت شمشیربازی استان اصفهان با کسب ۹۲۷ امتیاز و همچنین هیئت استان تهران با ۷۱۶ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
وی تصریح کرد: کسب رتبه نخست توسط هیئت شمشیربازی استان، مدیون و مرهون تلاشهای مخلصانه و همراهی و فداکاری همیشگی جامعه و خانواده فداکار زیرپوشش است.
هماکنون بیش از یک هزار نفر در این رشته در استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیمهای ملی هستند.