جشنواره بزرگ کشتی آزاد و فرنگی خردسالان و نونهالان کشور در رامسر و تنکابن به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین جشنواره بزرگ کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و خردسالان مازندران که با حضور بیش از پنج هزار کشتی‌گیر از پنجم شهریور در رامسر و تنکابن آغاز شده بود، پس از پنج روز رقابت با تجلیل از کشتی‌گیران و تیم‌های منتخب و شناسایی استعداد‌های نوظهور در کشتی آزاد و فرنگی مازندران به پایان رسید.

رئیس هیأت کشتی مازندران سطح کیفی این رویداد با عنوان امیدسازان المپیک ۲۰۳۲ استرالیا را به لحاظ کیفی در سطح مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این دوره از جشنواره با حضور بیش از ۵ هزار کشتی‌گیر نونهال و خردسال برگزار شد و دور چهارم آن سال آینده برگزار خواهد شد؛ با این تفاوت که تمرکز اصلی ما در سال آینده بر ارتقاء کیفیت برگزاری خواهد بود.

امید شایگان، میزبانی از ۵ هزار کشتی‌گیر در این رده سنی را کاری دشوار توصیف کرد و افزود: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره، جذب کودکان به ورزش به‌ویژه کشتی، کشف استعداد‌ها و تقویت پیوند خانواده‌ها با این رشته ورزشی است.

حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز در حاشیه این رویداد، جشنواره را از نظر کمی و کیفی در سطحی کم‌نظیرتوصیف کرد و گفت: برای نخستین بار در جهان، در رده‌های سنی نونهالان و خردسالان، بیش از ۵ هزار کشتی‌گیر در یک رویداد رسمی به رقابت پرداختند.

وی این رویداد را گامی مهم در مسیر استعدادیابی برای آینده کشتی کشور دانست و افزود: بذری که امروز با حضور کودکان در این جشنواره کاشته شد در المپیک ۲۰۳۲ به بار خواهد نشست.

عباس احمدی و گزارشی از این مسابقات: