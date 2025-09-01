پخش زنده
تیم کهکشان بابل عنوان قهرمانی لیگ کانونهای دختران زیر ۱۸ سال کشور در سال ۱۴۰۴ را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال لیگ کانونهای دختران زیر ۱۸ سال که از سوم شهریور به میزبانی زنجان آغاز شده بود، امروز با قهرمانی کهکشان بابل به پایان رسید.
در مرحله نیمهنهایی این رقابتها یکشنبه نهم شهریور دو دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
سام تهران صفر – کهکشان بابل ۳
مدرن پیشرفته ۳ – آزادگان ساری صفر
امروز (دوشنبه دهم شهریور) نیز دیدارهای رده بندی و فینال این رقابتها برگزار شد که تیم آزادگان ساری سه بر صفر سام تهران را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.
تیم کهکشان بابل نیز در دیدار نهایی که شصتوسومین مسابقه این رقابتها بود، سه بر یک مدرن پیشرفته مشهد را از پیش رو برداشت و قهرمان شد.
ردهبندی چهار تیم برتر مسابقات کانونهای زیر ۱۸ سال دختر سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:
کهکشان بابل
مدرن پیشرفته مشهد
آزادگان ساری
سام تهران