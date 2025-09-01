رئیس مجلس در پیامی نوشت: مجلس از تلاش‌های رئیس جمهور در اجلاس شانگهای برای تحقق توافقات راهبردی ایران و چین، حمایت می‌کند و بر همسویی کامل دولت و مجلس در این مسیر تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود با توجه به حضور رئیس جمهور در اجلاس شانگهای، نوشت: ایران و چین دو تمدن کهن آسیایی، با پیوند‌های تاریخی و فرهنگی، ظرفیت بی‌مانندی برای تأمین صلح و امنیت پایدار و تحقق چندجانبه‌گرایی دارند.

مجلس ایران عملیاتی شدن کامل توافق راهبردی و پروژه‌های مشترک و رفع موانع بوروکراتیک و قانونی مرتبط با آنها را اولویت خود می‌داند و از تلاش‌های مجدانه رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان در اجلاس شانگهای برای تحقق این اهداف حمایت می‌کند.