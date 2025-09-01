پخش زنده
کتابخانه خیرساز زنده یاد «زهرا بختیاری» در حاشیه غربی شهر سبزوار با حضور مسئولان شهری و استانی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مساحت این کتابخانه یک هزار و ۱۰۰ مترمربع و زیربنای آن ۳۱۲ متر مربع است که برای ساخت و تجهیز این کتابخانه ۱۰۰ میلیارد ریال به همت خانواده خیر و اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی و شرکت بازآفرینی شهری ایران هزینه شده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار در مراسم بهره برداری از کتابخانه زنده یادزهرا بختیاری در محله بهاران سبزوار گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته بودجهای برای ساخت کتابخانه مرکزی سبزوار اختصاص داده شده که باید عملیات اجرایی این طرح فرهنگی تسریع شود.
قربانی گفت: علاو ه بر پیگیریهای ساخت کتابخانه مرکزی باید نهضت بزرگ کتابخانهسازی در این شهرستان با بهره گیری از تمامی ظرفیتها و خیران شکل گیرد که افزایش سرانه فضای کتابخانه و مطالعه متناسب با وضعیت فرهنگی شهرستان ارتقا یاید.
۱۴ کتابخانه عمومی و مشارکتی در سبزوار دایر است