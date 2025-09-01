استاندار زنجان گفت: دیدارهای مردمی، فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر مسائل جامعه و پیگیری سریع‌تر مشکلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛به مناسبت هفته دولت، سید محسن صادقی استاندار زنجان در مسجد صاحب‌الزمان(ع) با حضور نمازگزاران در قالب نشست پرسش و پاسخ، به مطالبات شهروندان پاسخ داد. این برنامه به صورت زنده از تلویزیون استانی نیز پخش شد.

این نشست مردمی در فضایی صمیمی و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شد. شهروندان حاضر در مسجد به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، زیرساخت‌های عمرانی، مسائل اجتماعی و اقتصادی پرداختند.

استاندار زنجان به همراه معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ضمن شنیدن مطالبات مردمی، به طور مستقیم به پرسش‌ها پاسخ گفتند و راهکارهای دولت برای رفع مشکلات را تشریح کردند.

صادقی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم گفت: این دیدارها فرصتی ارزشمند برای شناخت بهتر مسائل جامعه و پیگیری سریع‌تر مشکلات است و تلاش داریم چنین نشست‌هایی به صورت مستمر ادامه یابد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به سفر رییس جمهور به استان، گفت: در این سفر ۵۳ همت به استان اختصاص یافت که طرح‌های مختلف زیرساختی، حیاتی و پروژه‌های ملی را در بر می گیرد.

صادقی افزود: این منابع حوزه‌های راه‌آهن، آب، برق و ساخت مدرسه را در بر می گیرد که با تحقق آن در زندگی مردم تحول ایجاد خواهد شد و این موارد جزو بخش‌های اصلی زیرساختی و رفاه عمومی محسوب می‌شوند.

گفتنی است این برنامه با پوشش زنده صداوسیمای مرکز زنجان همراه بود تا سایر شهروندان نیز در جریان مباحث و گفت‌وگوهای مطرح‌شده قرار گیرند.