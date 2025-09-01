پخش زنده
رئیس جمهور در ادامه برنامههای دومین روز سفر به چین، در دیدار رئیس جمهور روسیه با اشاره به تلاش آمریکا برای تحکیم یکجانبهگرایی، نقش سازمانهایی مانند شانگهای را در تقویت چندجانبهگرایی مهم دانست و بر همگرایی با روسیه در این مسیر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای دومین روز سفر به چین، در دیدار آقای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، ضمن ابراز خرسندی از فرصت ایجاد شده برای این دیدار و رایزنی اظهار داشت: روند مستمر تعاملات با روسیه برای ما بسیار باارزش است.
رئیس جمهور اجرایی شدن توافقنامه جامع بلندمدت میان ایران و روسیه را زمینهساز افزایش روابط و گسترش همکاریهای فیمابین دانست و افزود: چنانکه مورد تاکید جنابعالی نیز بود، همکاری در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز زمینهساز تسریع و تسهیل ارتقای قابل توجه تعاملات دو کشور خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به اینکه شخصا پیگیر تسریع در اجرای همه توافقات با روسیه و رفع موانع احتمالی از مسیر اجرای آنها است، تصریح کرد: تبادل تجربیات و همکاریهای علمی و دانشگاهی میان دو کشور باعث همافزایی ظرفیتهای ایران و روسیه در این زمینهها میشود و همین موضوع بستری برای گسترش تعاملات همه جانبه دو کشور خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه همه تلاش آمریکا و کشورهای همراه با او تثبیت و تقویت یک جانبهگرایی است، به مباحث مطرح در نشست امروز سران سازمان همکاری شانگهای در زمینه ترویج چند جانبهگرایی اشاره کرد و گفت: نهادهای بینالمللی، چون شانگهای بستر مناسبی برای پیشبرد ایده چند جانبهگرایی هستند.
رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار از آقای پزشکیان خواست که آرزوهای نیک و سلام او را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کند و خاطرنشان کرد: مایلم تاکید کنم که روند روابط میان دو کشور به ویژه با امضا و اجرایی شدن معاهده جامع بلندمدت فیمابین، واقعا دوستانه و رو به گسترش است.
ولادیمیر پوتین با اشاره به افزایش قابل توجه حجم مبادله متقابل کالا میان دو کشور در ماههای اخیر اظهار داشت: ادامه اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقش قابل توجهی در افزایش بیش از پیش حجم همکاریهای میان ایران و روسیه خواهد داشت.
رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اهمیت گسترش روابط میان مردم دو کشور افزود: تعداد دانشجویان ایرانی که روسیه را برای تحصیل انتخاب میکند رشد قابل توجهی داشته و همچنین دو کشور برنامههای مشترک و همکاریهای متعدد و باشکوهی در چارچوب جشنوارههای فرهنگی با یکدیگر دارند. تعداد سفرهای گردشگری نیز رشد خوبی داشته است.
پوتین همچنین با اشاره به تماسهای مستمر و منظم میان دو کشور درباره مسائل مختلف منطقهای و بینالمللی تصریح کرد: دو کشور همچنین درباره فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران نیز تعاملات مستمری دارند.
