پخش زنده
امروز: -
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی بازار نوشت افزار در مهاباد رونق پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ حضور والدین و دانش آموزان در خیابانها در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید مدارس، حال و هوای خاصی به بازار شهر مهاباد بخشیده و موجب رونق کار خرید و فروش بازاریان و اصناف مختلف این شهر در آخرین روزهای فصل تابستان شده است.
با نزدیک شدن به ماه مهر دانش آموزان در تب و تاب تهیه کیف وکفش و نوشت افزار هستند و والدین دغدغه خرید وسایل با قیمتهای مناسب را دارند.
روزهای پایانی تابستان و بازارها پر از رنگ و هیجان است، قفسههایی پر از دفتر و مدادهای خوش رنگ، و کیفهای رنگارنگی که بچهها را سر ذوق آورده است.
با گذر از بازار مهاباد میتوان دانش آموزانی را دید که با حساسیت و علاقه خاصی به همراه اولیای خود درحال انتخاب و خرید وسایل مورد نیاز مدرسه از جمله پوشاک، نوشت افزار و کیف و کفش هستند.
خبرنگار: کیوان علیزاده سردبیر: رحمان جنگلی